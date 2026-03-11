Иран атаковал три судна подряд в Ормузском проливе

В период с 9 до 12 часов мск три судна в Ормузском заливе подали сигнал бедствия, сообщив об атаке неизвестным оружием и повреждениях на борту. Суда были атакованы Ираном, пишет CNN со ссылкой на британское морское агентство и собственные источники.

Атакованы два контейнеровоза и балкер, удары наносились противокорабельными ракетами и дронами, уточнил военный эксперт Борис Рожин. Он пишет: "Нарушителям разрешительного режима движения через пролив напомнили, что безопасный режим прохождения существует только в голове у Трампа".

По данным управления морских торговых операций Великобритании (UKMTO), атакованные суда находятся в самой узкой части пролива: одно в 25 милях к северу от эмирата Рас-эль-Хайма, ОАЭ, второе - в 50 милях к северу от Дубая, третье - в 11 милях к северу от побережья Омана, на траверзе иранского острова Ормуз. По сообщениям капитанов, пострадавших среди экипажей нет.

Напомним, в ответ на атаку США и Израиля Иран ограничил движение судов по Ормузскому проливу. Движение кораблей под флагами США и Израиля запрещено, другие флоты должны получать разрешение у иранских властей.

Вашингтон пригрозил Тегерану мощным ударом в случае закрытия пролива, а Трамп призвал моряков торгового флота не бояться и идти мимо иранских берегов - иранский флот-де потоплен. Однако страховые компании отказываются покрывать убытки судовладельцам, пытающимся пройти через Ормуз.