Иран лишился свыше 90% пусковых установок для ракет в результате ударов США и Израиля. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на американских чиновников.

По данным источников, Вашингтон и Тель-Авив изменили тактику после эскалации летом 2025 года, сделав ставку на уничтожение именно пусковых установок и командных пунктов, а не самих ракет. В отличие от ракет, которые можно хранить в подземных бункерах, установки невозможно разместить под землей или быстро заменить, что делает их крайне уязвимыми для точечных ударов.

США и Израиль 28 февраля начали масштабную военную кампанию против Ирана. Тегеран в ответ наносит удары по израильской территории и американским объектам в Ближневосточном регионе. Тегеран ранее заявлял, что его ракетный арсенал насчитывает тысячи единиц, однако потери пусковых установок могут серьезно осложнить возможность их эффективного применения.