Историк войск ПВО Юрий Кнутов заявил, что ВСУ не смогли бы атаковать Брянск ракетами Storm Shadow без участия Британии. Об этом пишут «Аргументы и факты».

В результате ракетного удара ВСУ по Брянску 11 марта шестеро человек погибли и 42 пострадали. Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело о теракте. СМИ сообщили, что для удара использовались ракеты Storm Shadow.

«Британцы участвовали в данной операции, на мой взгляд, это сто процентов», - заявил Кнутов.

В 2024 году Британия разрешила Украине наносить удары по РФ своими дальнобойными ракетами Storm Shadow. Россия в ответ провела боевое испытание одной из новейших баллистических ракет средней дальности «Орешник».

По словам Кнутова, также есть данные, что в атаке по Брянску участвовало украинское подразделение, которое занимается радиотехнической разведкой. Это подразделение могло собирать информацию о местах расположения российских частей и искать бреши для пролета ракет.

На ВСУ сбросили бомбы с надписью "За Брянск"

Кнутов считает, что Украина и европейские страны стремятся затянуть конфликт и сорвать переговоры, которые должны состояться в ближайшее время.