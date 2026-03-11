Российские военнослужащие поразили объекты топливно-энергетического комплекса Украины, которые использовались в интересах противника. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Для проведения операции задействовали оперативно-тактическую авиацию, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерию. Помимо объектов ТЭК, были поражены места запуска беспилотников дальнего действия, а также пункты временной дислокации украинских формирований и зарубежных наемников в 150 районах.

Ранее ВКС России сбили вражеский истребитель Су-27. Кроме того, бойцы ВС РФ ударили по объектам энергетики и транспортной инфраструктуры, которые использовались Вооруженными силами Украины.

До этого российские военные атаковали двумя управляемыми ракетами американскую пусковую установку РСЗО MLRS в Харьковской области. В результате удара она была уничтожена.