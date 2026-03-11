Иран задействовал технологию Первой мировой для шифрования

Иранские военные запустили коротковолновые номерные радиостанции, передающие зашифрованные сообщения в соседние регионы и позволяющие поддерживать связь с подпольными агентами.

© ABEDIN TAHERKENAREH/EPA/TACC

Иран активировал номерные радиостанции, которые транслируют зашифрованные сообщения в ближайшие регионы, передает «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал «Военный осведомитель».

Речь идет о коротковолновых станциях, чью государственную принадлежность невозможно достоверно установить.

Номерные, или числовые, радиостанции начали использовать еще в годы Первой мировой войны. В эфир передается набор чисел, слов или букв, который зачитывает диктор или синтезированный компьютером голос.

Такой способ связи описывается как простой и надежный: он позволяет контактировать с подпольными организациями и агентами под прикрытием. Сообщения не поддаются расшифровке без индивидуального одноразового ключа. Принимать эти послания можно с помощью обычного радиоприемника, без интернета и сотовой связи, что снижает риск раскрытия получателя.

Напомним, на фоне напряженности на Ближнем Востоке в начале марта загадочная радиостанция УВБ-76 передала в эфир два новых сообщения. В Иране на фоне конфликта с Израилем управление кибербезопасности ввело запрет для чиновников на использование гаджетов с доступом к общественным сетям.