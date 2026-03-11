В Минобороны заявили об ударе по объектам энергетической инфраструктуры Украины

Вооруженные силы России (ВС РФ) ударили по объектам топливно-энергетической инфраструктуры Украины.

Об этом сообщили в Министерстве обороны.

«[Также] нанесено поражение местам запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия и пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 150 районах», — заявили в оборонном ведомстве.

Армия России выбила ВСУ из сумского села

Сообщается, что удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетами и артиллерией.