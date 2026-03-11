В Тегеране заметили российский бронеавтомобиль "Спартак"
В Сети расходится снимок бронеавтомобиля 59095С-15 "Спартак", замеченного в Тегеране.
Бронемашину, стоящую поперек дороги, сфотографировали на одной из улиц столицы Ирана. На ее дверях можно заметить портреты погибшего верховного лидера страны Али Хаменеи. Вероятно, броневик задействовали иранские силовые структуры или спецслужбы в патрулировании города.
Бронированный автомобиль многоцелевого назначения с повышенной защищенностью "ВПК-Урал" или "Спартак" был создан Военно-промышленной компанией. Впервые его представили на форуме "Армия-2019". Предназначен для войск национальной гвардии/внутренних войск, а также для формирований специального назначения. Находится на вооружении Росгвардии и ВС РФ.
Бронемашина хорошо зарекомендовала себя в ходе СВО. Ее применяют для переброски личного состава. В 2023 году стали выпускать новую трехосную версию "Спартака". Есть модификации бронемашины с башенной пулеметной установкой и 57-мм зенитной пушкой.
За что полюбили Спартака армии разных стран
Официально о поставках бронеавтомобиля в Иран не сообщалось. По данным военного эксперта Юрия Лямина, "Спартак" получили сотрудники NOPO - подразделения иранской полиции, которое занимается контртеррористической деятельностью и обеспечением охраны важных представителей государства.