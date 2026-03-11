На Западе раскрыли, в какую ловушку попали США
Соединенные Штаты, начав операцию против Исламской Республики Иранн, по всей вероятности, угодили в ловушку, которая может стать для них "очередным Вьетнамом", пишет Telegraph.
С точки зрения обозревателя издания, полагаясь на подавляющую огневую мощь, американцы попали в ловушку, которая может оказаться еще одним Вьетнамом. Там Соединенные Штаты выиграли все сражения за 11 лет кровопролития, но, как известно, проиграли войну, говорится в материале.
США столкнулись с новым оружием Ирана в войне на Ближнем Востоке
Американцы провалились во Вьетнаме несмотря на то, что обладали преимуществом в воздухе и быстро уничтожали большую часть важнейшей военной и промышленной инфраструктуры, на которую, как они считали, опирался враг, подчеркнул колумнист.
Кроме того, отмечается, что военная кампания против Ирана стала единственным крупным конфликтом со времен Вьетнама, в котором Соединенное Королевство не сотрудничало с Вашингтоном с самого начала.