США столкнулись с новым оружием Ирана в войне на Ближнем Востоке

Вооруженные силы США столкнулись с серьезными трудностями в противостоянии с Ираном из-за большого арсенала ракет и беспилотников исламской республики. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По данным издания, спустя почти две недели после начала конфликта американские военные вынуждены активно расходовать дорогостоящие перехватчики для отражения иранских атак. Несмотря на заявления Пентагона о сокращении числа ударов примерно на 80 процентов, Тегеран продолжает ежедневно наносить удары по военным объектам и энергетической инфраструктуре на Ближнем Востоке.

Bloomberg отмечает, что Иран на протяжении многих лет наращивал запасы ракет и беспилотников, размещая их в различных районах страны. Баллистические ракеты способны преодолевать системы противовоздушной обороны союзников США, а дешевые дроны типа Shahed вынуждают использовать дорогостоящие средства ПВО.

Отдельную угрозу для американской авиации представляют иранские зенитные ракеты с инфракрасными головками самонаведения. По данным агентства, они не используют радиолокационное наведение, поэтому самолеты не получают предупреждение об атаке до момента запуска. Именно эти системы мешают США установить полный контроль над воздушным пространством Ирана.

Не сумев добиться полного превосходства в воздухе, американские военные активнее применяют ракеты дальнего действия. В первые сто часов боевых действий, по информации Bloomberg, были использованы несколько сотен ракет Tomahawk.

Агентство указывает, что производство такого вооружения ограничено. По оценке бывшей сотрудницы Пентагона Элейн Маккаскер, ежегодно выпускается менее ста ракет Tomahawk, поэтому на восстановление запасов могут уйти годы.

Иран потерял более 90% ракетных пусковых установок

Ранее The New York Times также писала, что применение Ираном дешевых дронов приводит к быстрому расходу дорогих ракет США и их союзников. По данным издания, один беспилотник Shahed-136 может стоить от 20 до 50 тысяч долларов, тогда как одна ракета комплекса Patriot обходится более чем в 3 миллиона долларов.

Американские чиновники оценивают расходы США за первую неделю боевых действий примерно в 6 миллиардов долларов.

По данным Центрального командования США (CENTCOM), за первые пять дней конфликта Иран выпустил более 500 баллистических ракет и свыше 2 тысяч беспилотников.

Военная операция США и Израиля против Ирана началась 28 февраля. В тот же день Тегеран объявил о начале ответной операции. Бригадный генерал Корпуса стражей исламской революции Эбрахим Джаббари заявил, что Иран выпустил около 1,2 тысячи ракет по различным направлениям в ответ на удары по территории страны.