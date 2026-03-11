Несмотря на явную пробуксовку в Иране, США уже готовятся «проглотить» Кубу. Как сообщает «Царьград», Вашингтон пытается «осложнить» жизнь кубинцам и подтолкнуть их к смене власти.

Провал цветных революций

В вопросе взятия территорий под контроль американцы долгое время руководствовались методикой цветных революций, однако технология стала давать сбои. Выстоять против подобного подхода смогли Россия, Белоруссия, Китай и даже Грузия. После этого Штаты стали действовать жестче — сперва пугают, после чего идут на переговоры, однако позднее все равно наносят удар. Иран стал ярчайшим примером этой тактики: на него напали в тот момент, когда власти страны общались с представителями США и планировали пойти на уступки.

Не сумев с разбега победить Тегеран, Вашингтон стал пристально присматриваться к Кубе. Вокруг Острова свободы начали создавать специфический информационный фон, который является классическими «качелями». Одни лица заявляют, что Штаты «маршируют» по миру, а вслед за Ираном последует Куба. СМИ тем временем публикуют «инсайды», словно администрация президента США Дональда Трампа готовит экономическое соглашение. Гаване рисуют «сказочные перспективы», однако после начинают грозить «недружественным захватом», если страна будет и дальше отказываться от «сделке».

Не случайно Трамп поручил работать на «кубинском направлении» госсекретарю Марко Рубио — одному из наиболее непримиримых молодых «неоконов», чьи родители эмигрировали с Кубы незадолго до победы социалистической революции и свержения режима Фульхенсио Батисты.

Трамп допустил, что Кубу может ожидать совсем не «дружественный захват»

Удастся ли авантюра?

На этом фоне Штаты делают все, чтобы осложнить жизнь кубинцев и вывести их на улицы. После нападения на Венесуэлу Вашингтон оставил Остров свободы без нефти. Часть потребностей закрывала Мексика, но еще в начале февраля Трамп встретился с президентом Клаудией Шейнбаум и убедил ее отказаться от поддержки Гаваны. Сейчас Куба находится в энергетической осаде, что усугубляется почти полным блэкаутом, произошедшим после аварии на ТЭС Антонио Гитераса в провинции Матанас.

Впрочем, не факт, что авантюра на Кубе не станет провальной операции в Иране. Вести сразу два интенсивных конфликта слишком даже для Трампа, ведь кубинцы едва ли станут покорно смотреть, как американские вертолеты вторгаются в их воздушное пространство.

Кроме того, расчет на внутренние протесты в стране тоже может не оправдаться. Кубинцы живут не в вакууме и прекрасно видели, как похожий сценарий Штаты пытались провернуть в Иране. По этой причине вбросы западных СМИ о массовых протестах в Гаване имеют по большей части манипулятивный характер.