Подразделения ВС РФ освободили село Червоная Заря в Шосткинском районе Сумской области. Об этом заявил связанные с группировкой войск «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».

По информации источников канала, штурмовики 80-й отдельной мотострелковой бригады 14-го армейского корпуса смогли выбить боевиков 101-й бригады теробороны ВСУ с позиций и занять село. Леса в окрестностях Червоной Зари зачищены.

Отмечается, что взятие Червоной Зари под контроль пресекает нанесение противником ударов из этого района по гражданской инфраструктуре на территории Брянской области.

Напомним, что в начале марта Минобороны РФ заявило об освобождении военными ВС РФ села Бобылевка в Сумской области. Оно расположено неподалеку от Червоной Зари.