Названа главная цель масштабной атаки ВСУ на Брянск

Ракетный удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Брянску, в результате которого погибли шесть человек, призван затормозить процесс мирного урегулирования конфликта. Об этом заявил News.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

Парламентарий обратил внимание, что ракетный удар по Брянску был нанесен после переговоров президента России Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом.

«В этот момент английские кураторы заработали. Все равно этими ракетами управляют англичане. Там довольно сложные пусковые установки. Как всегда, пытаются подгадить и не дать [ход] мирному процессу», — пояснил Колесник.

На ВСУ сбросили бомбы с надписью "За Брянск"

Напомним, что шесть человек погибли и 42 пострадали в результате атаки по Брянску 10 марта. Губернатор Брянской области Александр Богомаз уточнил, что девять человек, состояние которых оценивается как тяжелое и крайне тяжелое, будут перевезены в федеральные медицинские центры. По предварительным данным, удар был нанесен семью крылатыми ракетами Storm Shadow.