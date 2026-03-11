В ходе новых ударов по украинским позициям ВКС России использовали бомбы с посланиями противнику.

К бомбардировщику Су-34 подвесили ФАБ-500 УМПК с надписями "За каждого нашего 1000 ваших" и "За мирных жителей! Брянск". Сфотографировался и экипаж самолета.

Напомним, 10 марта ВСУ атаковали Брянск британскими крылатыми ракетами Storm Shadow. В городе прогремело несколько взрывов, погибли шестеро мирных жителей, еще 42 человек ранены.

Выпустившие ракеты украинские самолеты Су-24 поднялись с аэродрома Староконстантинов в Хмельницкой области, пишет "Военный обозреватель".

Кремль отреагировал на удар ВСУ ракетами Stormshadow по Брянску

Удар по Брянску является военным преступлением, заявил посол МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. Информация о преднамеренном ударе по мирным жителям будет доведена до сведения ООН, сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова.