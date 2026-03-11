СК возбудил дело о теракте после ракетной атаки ВСУ на Брянск

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту массированного обстрела ВСУ Брянска. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко в мессенджере Max.

Дело возбуждено по статье о террористическом акте.

Вечером 10 марта представители украинских вооруженных формирований обстреляли жилой сектор и гражданскую инфраструктуру на территории Брянской области из ракетного вооружения, имеющего высокие поражающие свойства.

По данным СК РФ, украинские войска применили не менее восьми ракет. В результате погибли не менее четырех мирных жителей, ранения получил 42 человека.

Кроме того, были повреждены более 70 объектов инфраструктуры и транспортные средства.

На месте ЧП работают следователи и криминалисты. Экстренные службы продолжают работы по ликвидации последствий взрывов и разбору разрушенных объектов.

По данным следствия, к теракту в Брянске причастны военнослужащие Главного управления разведки министерства обороны Украины, ВСУ, иных украинских воинских формирований, а также представители высшего военного и политического руководства Украины.

"Они действовали как преступная группа в целях устрашения населения и попытки дестабилизировать работу органов власти России", - говорится в сообщении.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что для атаки на Брянск ВСУ применили ракеты Storm Shadow. В регионе объявлен траур.