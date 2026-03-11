Не менее 17 объектов США пострадали в ходе войны с Ираном

В ответ на американо-израильские удары Иран запустил беспилотники и ракеты по американским целям на Ближнем Востоке, поразив посольства, убив американских солдат и повредив военные базы и инфраструктуру противовоздушной обороны. Всего выявлено 17 поврежденных американских объектов в регионе, сообщает The New York Times.

© Российская Газета

Проведенный изданием анализ основан на высококачественных коммерческих спутниковых снимках, проверенных видеороликах в социальных сетях и заявлениях американских чиновников и иранских государственных СМИ.

"По словам американских военных чиновников, интенсивность ответных ударов свидетельствует о том, что Иран был лучше подготовлен к войне, чем предполагали многие в администрации Трампа", - пишет NYT.

Иран выпустил тысячи ракет и беспилотников по военным объектам США и стран-союзников в регионе, отмечает издание. Уже 28 февраля, в первый день конфликта, были нанесены удары по нескольким американским военным объектам, включая авиабазу принца Султана в Саудовской Аравии, авиабазу Али-аль-Салем и базу Кэмп-Бьюринг в Кувейте, а также авиабазу Аль-Удейд в Катаре, крупнейшую американскую базу на Ближнем Востоке. Спутниковые снимки показывают обширные повреждения зданий и инфраструктуры на территории пораженных объектов.

Оценить полную стоимость ущерба, нанесенного ударами Ирана, трудно, однако последствия только одного удара по штаб-квартире Пятого флота ВМС США в Бахрейне 28 февраля Пентагон оценил в 200 миллионов долларов. К числу наиболее дорогостоящих потерь американской инфраструктуры относятся радары систем противоракетной обороны, подчеркивает издание.

1 марта иранский беспилотник нанес удар по зданию, в котором размещались военнослужащие в порту Шуайба в Кувейте, в результате чего погибли как минимум шесть американских военнослужащих. На спутниковых снимках видно, что крыша этого здания частично обрушилась.

Иран также наносит удары объектам, где недавно были замечены системы противовоздушной обороны, например, по базе Аль-Рувайс в Объединенных Арабских Эмиратах, где ранее была замечена система THAAD. Спутниковый снимок, сделанный после иранских атак, показывает значительные повреждения складских сооружений на этой базе.

Вблизи Умм-Дахала в Катаре радар дальнего действия AN/FPS-132 стоимостью 1,1 миллиарда долларов, построенный для обеспечения раннего предупреждения о ракетном нападении, получил серьезные повреждения.

Полный масштаб ущерба, нанесенного американской системе противовоздушной обороны и связи, остается неясным. Майкл Айзенштадт, директор Вашингтонского института ближневосточной политики, заявил, что поврежденные радары будет сложно отремонтировать или заменить.

Иран также наносил удары по невоенным объектам США, таким как консульство в Дубае и посольства в Багдаде, Кувейте и Эр-Рияде, что привело к их временному закрытию. Сообщений о пострадавших в результате этих атак не поступало.

Несмотря на снижение темпов, Иран продолжает наносить удары по американским целям в регионе, подводит итог издание.