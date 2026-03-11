В России обозначили шаг на пути к взятию Славянска

Российские войска смогут наступать на Славянск после взятия Красного Лимана (украинское название — Лиман). Об этом заявил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что взятие Красного Лимана является первоочередной задачей для российских войск. При этом, по словам военного эксперта, без контроля над городом наступление на Славянск будет невозможно.

«Славянск без Красного Лимана не освободить. Поэтому Красный Лиман — это первоочередная задача», — отметил он.

Ранее глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что российские войска могут взять в охват Славянск и Красный Лиман. Так он отреагировал на взятие населенных пунктов Дробышево, Яровая и Сосновая силами группировки войск «Запад» армии России.