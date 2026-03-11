Богомаз: ВСУ ударили по Брянску семью ракетами Storm Shadow

ВСУ 10 марта нанесли массированный удар по городу Брянску с использованием семи крылатых ракет Storm Shadow.

Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своём Telegram-канале.

Глава региона назвал атаку бесчеловечным актом со стороны украинских террористов. В настоящий момент на месте трагических событий работают следователи следственного управления СК России, которые проводят осмотр территории.

«Ведётся комиссионная работа по оценке ущерба и закрытию контура жилых домов и зданий», — написал чиновник.

Согласно последним данным, число пострадавших в результате ракетного удара по Брянску выросло до 42 человек, шесть человек погибли.

Минздрав России рассказал о состоянии пострадавших при атаке на Брянск.