Появились кадры удара по спутниковой станции связи в районе Бейт-Шемеша в Израиле. Видео снято очевидцами из автомобиля, который в момент атаки проезжал по дороге рядом с объектом.

Съемка ведется днем из салона машины. Когда автомобиль оказывается рядом с комплексом спутниковых антенн, по территории станции наносится удар. В кадре происходит мощный взрыв, который пугает находящихся в машине людей.

Речь, вероятно, идет о крупной спутниковой станции связи в долине Эла к югу от Бейт-Шемеша. Такие объекты обычно используются для приема и передачи данных через спутники, включая телекоммуникации, телевещание и работу различных систем связи.

В то же время подобная инфраструктура может иметь и военное значение. Спутниковые станции нередко задействуют для обеспечения защищенных каналов связи, передачи разведывательной информации, управления беспилотными системами и координации действий вооруженных сил. Поэтому в условиях конфликта подобные объекты могут рассматриваться как элементы военной инфраструктуры и становиться целями ударов.