Ситуация на фронте напоминает подготовку к новой наступательной кампании ВС РФ — хоть общие темпы снизились, продвижение фиксируется даже на сложнейших участках. Как сообщает «Царьград», пока ВСУ продолжают бороться за медийные «успехи», российские военные зачищают оставшихся «подвальных сидельцев»

Критически важный участок

По информации военного обозревателя Михаила Дегтярева, российские военные отступили из части позиций в южной части Константиновки — отход составил около 500 метров, до более удобных и легко снабжаемых позиций. Критических последствий для группировки войск «Юг» нет, а подобный «эффект маятника» происходит практически ежедневно.

Одновременно с этим ВС РФ продвинулись в районе соседней Ильиновки, взяли под контроль участок позиций зенитно-ракетного дивизиона С-75. Кроме того, занята промзона в западной части Ильиновки. Теперь ВС РФ могут штурмовать ее и с юга, и с запада.

Также бойцы группировки «Юг» продавили последний узел обороны перед Краматорском в виде села Голубовка. Дегтярев отмечает, что ВС РФ вышли к узлу Орехово-Васильевка — Миньковка — Голубовка еще после взятия Соледара.

«Ну, вот с зимы 2023 года по зиму 2026 года тут ничего не получалось. И только в январе фронт зашевелился. Взяли Орехово-Васильевку, в феврале взяли Миньковку и вот сейчас дожали Голубовку. Сейчас будем вставать по каналу Северский Донецк —Донбасс, хотя, может, и преодолеем его и будем двигаться дальше на запад, к Краматорску, до города с текущих позиций 13 километров. Вернее, не до города, а до аэропорта Краматорска», — добавил военный обозреватель.

Однако на этом участке с запада у ВСУ много укреплений. По этой причине не исключено, что ВС РФ перенаправят силы либо севернее, либо южнее, чтобы разобраться с узлом обороны западней Часова Яра — там российские подразделения продолжают бои уже восьмой месяц.

«Это критически важный участок как раз для того, чтобы обрушить оборону ВСУ в Константиновке. Поэтому с этим узлом обороны тоже важно закрывать вопрос», — заявил он.

Подготовка к генеральным сражениям

Большая часть происходящего на фронте — подготовительный этап перед весенне-летней кампанией и рядом генеральных сражений. Как отмечает военный обозреватель Юрий Подоляка, начало боев ожидается сразу с окончанием распутицы. Он замечает, что действия ВСУ сейчас похожи на попытку сорвать старт наступательной кампании ВС РФ, а российские военные пытаются создать наиболее благоприятные условия для дальнейшего наступления.

Подоляка допускает, что действия ВС РФ в ходе весенне-летней кампании могут стать решающими в СВО и для Москвы, и для Киева, войска которого после обвала фронта не смогут держать позиции.

Эксперт также отметил, что в зоне ответственности группировки войск «Восток» продолжаются интенсивные бои. Кроме того, активные сражения идут на подступах к Гуляйпольскому на окраинах Верхней Терсы и в районе Воздвиженки.

«Успехи» ВСУ

Тем временем канал «Воин DV» заявляет, что за прошедшие подразделения 36-й, 5-й и 35-й общевойсковых армий группировки войск «Восток» наступали в заданных направлениях, ежедневно расширяя зону контроля в районах населенного пункта Бойково, Воздвиженка, Верхняя Терса и Комсомольское.

«Стоит отметить, что на ряде участков враг, отказавшись от тактики штурма колоннами, не оставил идеи инфильтрации малыми группами, пользуясь протяжённостью и неоднородностью линии фронта. Утратив возможность ведения масштабных действий, противник полностью сконцентрировался на информационных кампаниях, откровенно не стесняясь врать», — пишет он.

После февральских боев в ряде населенных пунктов еще остаются выжившие солдаты ВСУ, что формально позволяет противнику заявлять о контроле над населенными пунктами. Для их ликвидации ежедневно проводятся поисковые действия, а некоторые из «подвальных сидельцев» сдаются без особых раздумий. Те, кому удалось выжить, выражают крайнее недоумение — с какой целью командиры забрасывали их «в один конец».