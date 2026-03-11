Появилось первое видео дозаправки в воздухе бомбардировщика B-21 Raider

В Сети появилось первое видео дозаправки в воздухе перспективного бомбардировщика 6-го поколения ВВС США B-21 Raider.

В ходе летных испытаний ему пополнил баки самолет-заправщик KC-135R Stratotanker. На кадрах можно заметить и сопровождающий их истребитель F-16, который на фоне B-21 Raider выглядит просто крошечным.

Впервые прототип нового бомбардировщика корпорация Northrop Grumman представила в декабре 2022 года. Стоимость одного самолета оценивается в 700-800 млн долларов, проекта в целом - от 40 до 200 млрд долларов.

Внешне B-21 Raider напоминает своего предшественника - бомбардировщик-невидимку B-2 Spirit. Но по сравнению с ним он получил меньший размах крыла, что затруднит его обнаружение радарами. Сейчас испытания проходят два летных прототипа. Первые серийные образцы должны поступить в следующем году. Пентагон намерен заказать от 100 до 1500 бомбардировщиков B-21 Raider.