Новая серия ударов и мощный взрыв: конфликт на Ближнем Востоке минувшей ночью

Стороны конфликта на Ближнем Востоке продолжают обмениваться ударами, серии взрывов были слышны на американских базах, США объявили об уничтожении иранских судов, а Израиль - об атаках на правительственные объекты в Тегеране. Что происходит в регионе, в материале «Рамблера».

© Sipa USA/TACC

США и Израиль атаковали Иран 28 февраля, убив в ходе одного из ударов верховного лидера страны, аятоллу Али Хаменеи, а также ряд высокопоставленных военных. 8 марта на этот пост был избран Сейед Моджтаба Хаменеи, сын Али Хаменеи. Иран ответил ударами по территории Израиля и американским военным базам на Ближнем Востоке, а также перекрыл Ормузский пролив, по которому на мировые рынки доставляется значительная часть нефти и газа.

Накануне телеканал CBS сообщил о минировании Ираном Ормузского пролива. В ответ президент США Дональд Трамп пригрозил, что Иран будут ждать «беспрецедентные военные последствия», если эта информация соответствует действительности. Разминирование же пролива, добавил Трамп, станет «огромным шагом в правильном направлении».

«Самая масштабная операция Ирана»

Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил о проведении сегодня ночью 37-ой волны ударов по целям в Израиле и американским военным, дислоцированным на Ближнем Востоке. Об этом со ссылкой на государственное телевидение Ирана пишут «Аргументы и факты».

«Последняя, 37-я волна операции «Правдивое обещание – 4», проведенная сегодня ночью, стала самой масштабной операцией Ирана против сил и объектов противника в регионе», — отмечает издание.

При этом, по данным иранского телевидения, для атак, которые длились около трех часов, использовались ракеты и дроны. Удары были нанесены по центру спутниковой связи возле Тель-Авива, военным объектам в Хайфе и Западном Иерусалиме и «многочисленным целям США», включая базы в Эрбиле и Кувейте.

Также беспилотник нанес удар по американскому центру дипломатической поддержки в Багдаде, сообщила газета The Washington Post.

По данным издания, крупный американский дипломатический комплекс находится неподалеку от иракских военных баз и столичного аэропорта. Он является важным логистическим узлом для дипломатов на Ближнем Востоке.

Иран вывел из строя ключевую РЛС американской ПРО на Ближнем Востоке

Израиль нанес серию ударов по Тегерану

Армия Израиля (ЦАХАЛ) объявила о новой серии авиаударов по правительственным объектам в Тегеране, пишет ТАСС.

В частности, по информации телеканала Al-Jazeera, израильский авиаудар был нанесен по зданию банка в Тегеране, в результате чего погиб один сотрудник.

Также израильские военные атаковали Ливан. Пять человек погибли, еще пять были ранены в результате авиаударов по городу Кана, со ссылкой на Минздрав страны пишет РЕН ТВ.

Издание опубликовало кадры, на которых видно, что в результате атаки на Бейрут прогремел мощный взрыв и над домами поднялся гигантский столб дыма и пламени.

США заявили об уничтожении минных кораблей Ирана

Американскими военными вблизи Ормузского пролива уничтожены иранские корабли. Такие данные в своем заявлении в соцсети X привело Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM).

CENTCOM отмечает, что среди ликвидированных судов 16 минных заградителей. На кадрах, которые иллюстрируют сообщение, видно, как подвергаются атаке корабли и катера.

Напомним, что через Ормузский пролив проходит до 30% морских поставок газа и около 20% нефти. В обычные дни здесь следуют порядка 300 судов — танкеров, газовозов, контейнеровозов. Любые сбои отражаются на стоимости энергоносителей на мировых рынках.