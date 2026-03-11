В Белгородской области создадут антидроновые коридоры для жителей

В Белгородской области планируют создать специальные антидроновые коридоры для безопасного передвижения жителей. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, к реализации проекта приступят после схода снега и высыхания грунта. Работы предполагают установку опорных конструкций и защитных сетчатых ограждений вдоль участков дорог.

Как уточнил глава региона, такие конструкции должны снизить риски для граждан при перемещении на фоне угрозы атак беспилотников.

Гладков отметил, что при реализации проекта власти столкнутся с рядом технических сложностей. Среди них — особенности рельефа, наличие протяжённых подземных коммуникаций вдоль автомобильных дорог и сохраняющаяся угроза атак со стороны Вооружённых сил Украины.

Для изучения технологии в регионы, где подобные системы уже применяются, направлены представители правительства области. Заместитель губернатора Евгений Воробьев и специалисты управления капитального строительства выехали на Донбасс, а также в Запорожскую и Херсонскую области.

В этих регионах антидроновые коридоры уже используются как способ защиты населения.

По данным властей Белгородской области, за праздничные выходные в результате атак со стороны ВСУ в регионе погибли два человека. Еще 19 жителей получили ранения.