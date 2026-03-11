Иран вывел из строя ключевую РЛС американской ПРО на Ближнем Востоке

Высокопоставленный американский чиновник подтвердил агентству Bloomberg, что радиолокационная система ПРО THAAD, размещенная на авиабазе Муваффак Салти в Иордании, была уничтожена в ходе иранской атаки. Подробности сообщает РИА Новости. Потеря радара AN/TPY-2 стоимостью около 300 миллионов долларов стала одним из самых дорогостоящих и стратегически значимых ударов по военной инфраструктуре США в регионе с начала конфликта 28 февраля.

Ранее, 6 марта, Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявлял об уничтожении американских радаров ПРО THAAD в ОАЭ и Иордании, а также выводе из строя РЛС FPS-132 (Desert Eye) в Катаре. Спутниковые снимки, проанализированные CNN и позже изученные Bloomberg, подтвердили полное разрушение радиолокационной станции и вспомогательного оборудования на базе в Иордании.

Уничтожение этого радара имеет глобальные последствия для обороноспособности США. По данным Центра стратегических и международных исследований (CSIS), Вашингтон располагает всего восемью комплексами THAAD по всему миру, включая критически важные развертывания в Южной Корее и на Гуаме. Каждая батарея стоит около миллиарда долларов, и потеря радара, являющегося ее «сердцем», создает дефицит ресурсов, которые невозможно быстро восполнить.

Эксперт CSIS Том Карако назвал это «колоссальным ударом», отметив, что «запасных TPY-2 просто не существует». Теперь задачи по перехвату ракет лягут на системы Patriot, запасы перехватчиков для которых (PAC-3) и так были на пределе из-за предыдущих конфликтов и поставок Украине.

Потеря стратегического радара обнажает уязвимость многоуровневой системы ПРО США в Персидском заливе и ставит под вопрос способность союзников отражать массированные иранские атаки. Ситуацию усугубляет то, что американские системы ПВО в регионе работают на пределе возможностей, а запасы современных перехватчиков стремительно сокращаются.