Пленный военнослужащий ВСУ Александр Иванов рассказал, что пройденная на Западе подготовка не имеет ничего общего с реальными боевыми действиями и никак ему не помогла. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Иванова, после насильной мобилизации его отправили на подготовку. Один из ее этапов прошел в учебном центре под Берлином — мужчину и остальных солдат ВСУ учили удерживать позиции.

«То, чему учили, это всё бесполезно. Я не знаю, как я выжил вообще. Ни минуты не было, чтобы дрон не пролетел, у них там трассы прямо, они летают туда-сюда», — заявил он.

Мужчина рассказал, что его мобилизовали по пути на работу. В военкомате Иванова признали годным, несмотря на ранее сделанную операцию из-за порока сердца, а после, угрожая физической расправой, вынудили подписать контракт. После подготовки мужчина оказался в 57-й отдельной мотопехотной бригаде.

Командование поставило Иванову и его сослуживцам задачу удерживать пункт, обещая, что боев не будет. Здание, в котором укрывались боевики, было уничтожено ударом дрона, а солдатам ВСУ пришлось спрятаться в соседнем строении. Когда вокруг появились бойцы ВС РФ, то один из сослуживцев Иванова открыл стрельбу — на это российские военные ответили бросками гранат. После этого у украинца удалось докричаться до бойцов ВС РФ и сдаться в плен.