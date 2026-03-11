Боец ВСУ попытался поймать дрон рукой и попал на видео

Боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) попытался поймать летевший в него FPV-дрон рукой и попал на видео. Соответствующие кадры показал военкор Дмитрий Кулько в своем Telegram-канале.

Видео было снято с беспилотника, атаковавшего украинского военного. На них видно, как солдат укрылся в кустах, а когда дрон подлетел ближе — попытался поймать его рукой, после чего съемка оборвалась.

Как рассказал военкор, российские военные также обнаружили миномет ВСУ во дворе частного дома в Константиновке, после чего его уничтожили ударом артиллерии.

Ранее на видео попал удар беспилотников «Герань» по Великой Бабке в Харьковской области. Отмечалось, что целью атаки стала электроподстанция, расположенная в населенном пункте. Аналогичные объекты также были поражены в Эсхаре и Рогани.