Массированная атака ВСУ сегодня: удар по Брянску и 40 БПЛА в Ростовской области

Сегодня ночью над российскими регионами было уничтожено 185 беспилотников. В результате атаки Вооруженных сил Украины есть погибшие и раненые. Какие области оказались под ударом, в материале «Рамблера».

По данным Минобороны России, украинские дроны самолетного типа были перехвачены над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской областей и Краснодарского края. Также были атакованы Курская и Ростовская области, Крым, Самарская и Саратовская области, уничтожены БПЛА над акваторией Черного и Азовского морей.

Брянская область

Вооруженные силы Украины накануне нанесли ракетный удар по Брянску, в результате которого погибли шесть человек, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Брянской области Александр Богомаз.

По словам главы региона, Киев «намеренно ударил по мирным жителям».

«Находясь на месте, заслушал доклад начальника Главного управления МЧС России по Брянской области Дмитрия Енина о ходе локализации последствий и эвакуации. В результате террористической ракетной атаки шестеро мирных граждан погибли, 37 ранены», — сообщил Богомаз.

Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов уточнил, что часть пострадавших находится в тяжелом состоянии, в регион направлена бригада специалистов федеральных медицинских центров, пишет ТАСС.

Сегодня газета «Известия» опубликовала кадры разрушений в Брянске. На них видно разбитые витрины магазинов, выбитые стекла в домах, посеченные осколками стены и автомобили.

«Специалисты продолжают работать на местах ударов», — отмечает издание.

40 БПЛА в Ростовской области

В Ростовской области было отражено нападение более 40 беспилотников. Об этом рассказал в своем Telegram-канале губернатор Юрий Слюсарь.

По его данным, массированной воздушной атаке подверглись город Таганрог и пять районов области - Миллеровский, Чертковский, Шолоховский, Неклиновский, Куйбышевский.

«Люди не пострадали. Но не обошлось без последствий на земле - в результате падения обломков БПЛА в Чертково была повреждена линия электропередач, возгораний не было», — отметил Слюсарь.

Глава региона подчеркнул, что электроснабжение частных домов было восстановлено в течение 1,5 часа, и предупредил о сохраняющейся беспилотной опасности.

Севастополь

Атаковали ВСУ и Севастополь, здесь было уничтожено девять БПЛА. Об этом рассказал глава города Михаил Развожаев.

«В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО. Уже сбито девять воздушных целей в районе Северной стороны и Фиолента», — рассказал Развожаев в в своем Telegram-канале в 7:13 утра.

По его словам, по предварительным данным, загорелись склад и частный дом в районе ТСН СТ «Гранат», в районе Монастырского шоссе осколками повреждены несколько домов и автомобилей, повреждения получили и дома в «Троллейбусник-1» и «Троллейбусник-2», а также в «Ямале».

Белгородская область

Обстановка в приграничье, к сожалению, продолжает оставаться крайне напряженной, заявил сегодня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

В своем Telegram-канале он отметил, что накануне четыре муниципалитета подверглись атакам со стороны Вооруженных сил Украины.

«Предварительно, пострадавших нет. В селе Чайки Белгородского округа от детонации двух FPV-дронов в трех частных домах и надворной постройке выбиты окна и перебита линия электропередачи», — написал Вячеслав Гладков.

Также, по его словам, в разных населенных пунктах области в результате нападения пробиты крыши складских помещений, посечены осколками дома, сгорели или повреждены автомобили.

ЛНР и ДНР

Подверглись украинским атакам и Луганская и Донецкая Народные Республики. Здесь целями ВСУ «как и раньше, стали гражданские объекты и жилые дома», сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

«Республика семь раз атакована вражескими БПЛА. Под ударами Сватовский и Кременской муниципальные округа, а также город Лисичанск (…) К большому счастью, никто не пострадал», — уточнил он в своем Telegram-канале.

Беспилотниками были атакованы машина и мотоцикл в ДНР. Водитель автомобиля погиб, также получил смертельные ранения мужчина, передвигавшийся на мотоцикле, сообщил в Telegram-канале глава региона Евгений Балицкий.

Напомним, что в ночь с 8 на 9 марта дежурными средствами ПВО было перехвачено и уничтожено 163 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. По данным Минобороны России, атаке подверглись 16 регионов, в том числе Брянская, Калужская, Смоленская области, а также Краснодарский край.