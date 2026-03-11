На Украине цыгане напали на автобус ТЦК

В ходе насильственной мобилизации в Закарпатской области между цыганами и сотрудниками ТЦК (украинские военкоматы) произошел конфликт, передает издание "Страна.ua".

Военкомы прибыли в Ужгородский район для мобилизации одного из мужчин. Но все пошло не по плану сотрудников ТЦК. Сельчане-цыгане палками разбили окна их служебного автобуса.

Далее толпа попыталась вытащить из машины одного из сотрудников военкомата.

