На складах ВСУ взрываются присланные НАТО снаряды, они просроченные

Российская Газета

Жители Харьковской области сообщают об участившихся случаях взрывов боеприпасов ВСУ. Страдает при этом гражданское население, так как свои склады украинская армия устраивает в частных домах.

Военнослужащие, в свою очередь, жалуются родственникам на присланные из Европы некачественные снаряды, пишет "Северный ветер". Поставленные Украине странами НАТО боеприпасы изначально предназначались для утилизации в связи с истекшим сроком хранения.

Взрывами дамб и другими мерами армия России максимально затруднило снабжение группировки ВСУ у Купянска. Противник там испытывает острую нехватку боеприпасов и потому отправляет в город лазутчиков - искать патроны и мины в подбитых автомобилях.

Одну такую группу из трех человек уничтожили на берегу реки Оскол. Украинце переоделись в гражданское, но сами себя выдали.