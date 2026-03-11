Жители Харьковской области сообщают об участившихся случаях взрывов боеприпасов ВСУ. Страдает при этом гражданское население, так как свои склады украинская армия устраивает в частных домах.

Военнослужащие, в свою очередь, жалуются родственникам на присланные из Европы некачественные снаряды, пишет "Северный ветер". Поставленные Украине странами НАТО боеприпасы изначально предназначались для утилизации в связи с истекшим сроком хранения.

Взрывами дамб и другими мерами армия России максимально затруднило снабжение группировки ВСУ у Купянска. Противник там испытывает острую нехватку боеприпасов и потому отправляет в город лазутчиков - искать патроны и мины в подбитых автомобилях.

В рядах ВСУ нашли операторов беспилотников из Франции

Одну такую группу из трех человек уничтожили на берегу реки Оскол. Украинце переоделись в гражданское, но сами себя выдали.