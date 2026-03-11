Украина передала США дроны-перехватчики для борьбы с иранскими БПЛА

По словам американского чиновника, ведущее подразделение Пентагона по борьбе с беспилотниками, Объединенная межведомственная оперативная группа 401, помогает "быстро наращивать" поставки украинских беспилотников-перехватчиков Merops на Ближний Восток для поддержки Центрального командования США, сообщает Forbes.

Представитель США на условиях анонимности заявил, что оперативная группа работает в рамках шести боевых командований, "чтобы оперативно доставить дополнительные средства обнаружения, радиоэлектронной борьбы и перехватчики" американским войскам, участвующим в операции "Эпическая ярость".

"В число этих перехватчиков входят системы уничтожения беспилотников Merops, поставляемые из Украины", - пишет Forbes.

Эти перехватчики призваны помочь создать эшелонированную оборону, предоставляя американским командирам больше инструментов для противодействия угрозам со стороны таких беспилотников, как иранские Shahed.

Дроны Merops - это небольшие, простые в сборке дроны, оснащенные ИИ, который позволяет им автономно отслеживать и поражать приближающиеся БПЛА.

Массовая интеграция этих перехватчиков наряду с другими системами противовоздушной обороны потенциально может дать США преимущество в борьбе с иранскими дронами, отмечает издание.