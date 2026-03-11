Сводка СВО за ночь 11 марта 2026: «жирный куш» в ДНР и ликвидация женского батальона ВСУ

В Минобороны России сообщили об уничтожении опорного пункта ВСУ и об успешных операциях в Харьковской области. «Рамблер» собрал главные заявления российских военных к утру среды, 11 марта.

Уничтожение дронов-шпионов ВСУ

Российские FPV-дроны уничтожили беспилотники ВСУ самолетного типа в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ. Разведывательные беспилотники были обнаружены радиолокационными станциями. На перехват аппаратов были отправлены FPV-истребители.

Операторы российских дронов пошли на таран и уничтожили вторгшиеся в воздушное пространство беспилотники, включая Jupiter Hunter, «Лелека-100», «Шарк», «Щедрик» и «Вектор».

Операция в Харьковской области

Оператор FPV-дрона ВС РФ уничтожил самоходную установку ВСУ в Харьковской области, рассказали в Минобороны. Во время воздушной разведки оператор обнаружил в лесу следы гусеничной техники, которые вели к капониру (присыпанное землей сооружение для ведения огня). ВСУ спрятали там самоходную артиллерийскую установку. Цель была уничтожена FPV-дроном.

Раскрыты детали массированного налета ВСУ на регионы РФ на фоне выводов о переговорах

Удар Ми-28

Боевой вертолет Ми-28НМ уничтожил опорный пункт ВСУ, сообщили в Минобороны России. Операция была проведена в зоне ответственности группировки войск «Центр». Удар по цели был нанесен авиаракетами.

«Сегодня выполнили взлет с точки, полет по маршруту с огибанием рельефа местности в режиме радиомолчания, далее - выход на цель, отработали по опорному пункту противника, при отходе использовали тепловые ловушки», – рассказал командир экипажа Ми-28НМ Евгений.

ВСУ отходят из Гришина

Украинские солдаты начали покидать позиции в селе Гришино под Красноармейском. Об этом сообщили «Аргументы и факты со ссылкой на военных блогеров.

В сообщении отмечается, что штурмовики ВС РФ зачистили восточную часть села. ВСУ отходят на север к Новоалександровке. Экс-депутат Верховной рады Олег Царев сообщил, что по украинским позициям в Новоалександровке наносятся удары ФАБами (фугасными авиабомбами).

Ликвидация женского батальона ВСУ

Также Царев сообщил, что ВС РФ ликвидировали батальон операторов дронов ВСУ, состоявший из женщин. Об этом пишут «Аргументы и факты».

Операция была проведена на купянском направлении. Также ВС РФ отразили попытку атаки ВСУ под Купянском.

«ВСУ на бронетехнике пытались атаковать российские позиции - технику наши сожгли, пехоту уничтожили», – заключил Царев.

Уничтожение «Богданы»

Военнослужащий ВС РФ с позывным «Карта» рассказал РИА Новости, что операторы российских беспилотников уничтожили украинскую гаубицу «Богдана-Б». Он подчеркнул, что из этой гаубицы обстреливали Белгородскую область. Также на этом участке были уничтожены украинский миномет и десять гексакоптеров R-18.

«Жирный куш» в ДНР

Оператор дрона ВС РФ с позывным «Кабина» заявил, что в районе Белицкого в ДНР была уничтожена техника и ликвидирована группа пехоты ВСУ. Об этом сообщает РИА Новости.