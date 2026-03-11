$78.7491.9

Россия ударила 44 ракетами «Кинжал»

Lenta.ru

Вооруженные силы (ВС) России в ходе специальной военной операции (СВО) применили не менее 44 гиперзвуковых ракет «Кинжал», подсчитал ТАСС.

© РИА Новости

По данным агентства, первое боевое применение ракеты, согласно Минобороны России, состоялось 18 марта 2022 года по складу боеприпасов в населенном пункте Делятин Ивано-Франковской области Украины. В текущем году российское военное ведомство два раза сообщало о применении «Кинжала».

Агентство подчеркивает, что Минобороны рассказывает о применении комплекса, а не одноименной ракеты, то есть в ходе одного удара может использоваться сразу несколько боеприпасов.

В феврале капитан первого ранга запас Василий Дандыкин допустил, что российские ракеты «Кинжал» могли ударить по аэродрому Школьный в Одесской области, который используется для подскока истребителей F-16 и Mirage Вооруженных сил Украины.

В декабре президент России Владимир Путин наградил медалью «Золотая Звезда» заместителя начальника летно-испытательного центра — начальника летной службы, летчика-испытателя Объединенной авиастроительной корпорации Андрея Шишова, который первым выполнил успешный пуск ракеты гиперзвукового комплекса «Кинжал».