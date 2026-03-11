Россия ударила 44 ракетами «Кинжал»

Вооруженные силы (ВС) России в ходе специальной военной операции (СВО) применили не менее 44 гиперзвуковых ракет «Кинжал», подсчитал ТАСС.

По данным агентства, первое боевое применение ракеты, согласно Минобороны России, состоялось 18 марта 2022 года по складу боеприпасов в населенном пункте Делятин Ивано-Франковской области Украины. В текущем году российское военное ведомство два раза сообщало о применении «Кинжала».

Агентство подчеркивает, что Минобороны рассказывает о применении комплекса, а не одноименной ракеты, то есть в ходе одного удара может использоваться сразу несколько боеприпасов.

В феврале капитан первого ранга запас Василий Дандыкин допустил, что российские ракеты «Кинжал» могли ударить по аэродрому Школьный в Одесской области, который используется для подскока истребителей F-16 и Mirage Вооруженных сил Украины.

В декабре президент России Владимир Путин наградил медалью «Золотая Звезда» заместителя начальника летно-испытательного центра — начальника летной службы, летчика-испытателя Объединенной авиастроительной корпорации Андрея Шишова, который первым выполнил успешный пуск ракеты гиперзвукового комплекса «Кинжал».