Зеленский оценил готовность человечества к третьей мировой войне
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мир не готов к потенциальной третьей мировой войне.
Об этом он высказался в интервью YouTube-каналу ирландского журналиста Кейлину Робертсону.
Политик также заявил, что Украина в настоящий момент имеет самый большой опыт ведения наземных боевых действий. По словам Зеленского, страна добилась это путем большого количества человеческих потерь.
Ранее в США назвали президента России Владимира Путина сдерживающим начало третьей мировой войны фактором. По словам журналистов, терпение и выдержка российского лидера сдерживают старт глобального конфликта.