Объявлено о разрушениях после массированной атаки ВСУ на Севастополь

За время массированной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь сбито 9 воздушных целей, в нескольких районах города зафиксированы разрушения. Об этом объявил губернатор Михаил Развожаев.

Глава города рассказал, что при атаке на Севастопоь повреждения получили несколько жилых домов, а также автомобили и склад строительных материалов — там пожарные пытаются ликвидировать возгорание.

«В районе ТСН СТ "Гранат" по предварительной информации возгорание склада строительных материалов и частного дома», — написал в блоге он.

Ранее сообщалось, что массированной атаке ВСУ подверглась Ростовская область — в регионе уничтожили более сорока беспилотников.