В США допустили ядерный удар по Ирану
Израиль может ударить по Ирану ядерным оружием уже в скорое время. Такое развитие событий допустил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью журналисту Такеру Карлсону.
«Британцы и французы никогда бы не применили ядерное оружие без консультации с нами. Так ли обстоит дело с господином [премьер-министром Израиля Биньямином] Нетаньяху, который возглавляет страну, отказывающуюся признать наличие у нее ядерного оружия? Я бы сказал, что нет», — сказал он.
По его словам, Израиль может прибегнуть к этому варианту без одобрения США, и Вашингтону не следует «обманывать себя» в этом вопросе.
Иран анонсировал удары по чувствительным объектам США и Израиля
Ранее Такер Карлсон заявил, что война против Ирана направлена на установление нового мирового порядка.
«Это война призвана ознаменовать наступление новой эры человечества, нового исторического периода, нового мира», — высказался он.