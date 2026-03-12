Израиль сообщил о начале новой ракетной атаки Ирана

Израильские военные зафиксировали пуски снарядов с иранской территории, об этом сообщили в пресс-службе армии обороны Израиля утром в четверг.

Выявлен очередной запуск ракет с иранской стороны по израильской земле, заявили в пресс-службе, передает РИА «Новости».

В ответ на возникшую угрозу командование израильских военных задействовало комплексы противовоздушной обороны.

В среду армия Израиля ранее сообщала о четвертом за ночь ракетном пуске с иранской территории. Корпус стражей исламской революции заявлял о намерении продолжать удары до полной капитуляции противника.