Киеву хватит резервов до мая, благодаря траншу МВФ

Объем наличных средств украинского правительства позволяет продержаться без внешних вливаний вплоть до начала мая 2026 года, что несколько лучше предыдущих мрачных прогнозов. Как сообщает Politico со ссылкой на четыре информированных источника, знакомых с состоянием финансов страны, дефицит бюджета в текущем году оценивается минимум в 50 миллиардов долларов. Ранее в офисе президента опасались, что казна опустеет уже к концу марта.

Ситуация изменилась благодаря решению Международного валютного фонда, который в феврале утвердил новую четырехлетнюю программу расширенного финансирования для Украины объемом 8,1 миллиарда долларов. Первый транш в размере 1,5 миллиарда уже поступил в распоряжение Киева. Эти средства предназначены для покрытия бюджетных дыр и поддержания макроэкономической стабильности.

США заключили военные контракты на 25,5 млн долларов для Украины

Полученная финансовая подушка безопасности дала европейским столицам дополнительное время для преодоления разногласий по гораздо более масштабному пакету помощи. Речь идет о кредите на 90 миллиардов евро, согласованном лидерами ЕС еще в декабре, однако его окончательное принятие до сих пор блокируется Венгрией. Будапешт увязывает разблокировку средств с возобновлением транзита нефти по трубопроводу «Дружба», утверждая, что Киев препятствует прокачке. В то же время премьер-министр Польши Дональд Туск подверг резкой критике позицию Венгрии, назвав ее угрозой единству Евросоюза и способности Киева обороняться.