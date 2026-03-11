Иран анонсировал удары по чувствительным объектам США и Израиля

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана анонсировал ответные удары по американским и израильским объектам. Об этом информирует телеканал Press TV в Telegram.

В сообщении говорится, что КСИР объявил о начале новой волны операции «Истинное обещание-4» против чувствительных и стратегических объектов США и Израиля.

Иран назвал повреждение атомного авианосца сигналом США

Ранее иранский посол в Москве Казем Джалали сообщил о повреждении атомного авианосца США Abraham Lincoln. По его словам, Тегеран таким образом направляет Вашингтону определенное послание.