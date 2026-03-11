Сладков предложил спрятать оборонные заводы России под землю

Известный военный журналист Александр Сладков выступил с инициативой кардинального пересмотра системы защиты стратегических объектов на территории Российской Федерации. По его убеждению, Москве стоит внимательно присмотреться к тактике Тегерана, который на протяжении многих лет размещает свои оборонные предприятия, авиационные базы и арсеналы в толще горных пород, делая их недосягаемыми для вражеских ударов.

Корреспондент обратил внимание, что Иран успешно противостоит многолетнему санкционному и военному давлению коллективного Запада именно благодаря внедрению «подземной доктрины». Пока зарубежные аналитики обсуждают копирование иранскими военными тактики нанесения ударов по чужой инфраструктуре, Сладков предлагает извлечь урок из того, как сами иранцы оберегают собственные тылы. Речь идет о так называемых «ракетных городах», вырубленных в скалах на глубине нескольких сотен метров и практически не уязвимых для современных боеприпасов.

Журналист с горечью констатирует, что даже спустя пять лет после начала специальной военной операции многие критически важные ресурсы России по-прежнему остаются на поверхности. Он акцентирует внимание на том, что боеприпасы зачастую хранятся буквально на траве, а нефтепроводы и аэродромы представляют собой открытые мишени для противника. Сладков приводит исторические параллели: опыт Второй мировой войны, советские наработки времен холодной войны и даже современная практика палестинских бойцов в Газе, использующих разветвленную сеть тоннелей, наглядно демонстрируют необходимость создания дублирующих подземных коммуникаций.

Для воплощения столь масштабного замысла военкор призывает возродить мощь строительных войск. Возведение подземных аэродромов, военных городков и защищенных логистических маршрутов, по его мнению, должно стать приоритетом национальной стратегии. Сладков убежден: если государство находит средства на ведение боевых действий, то финансирование «великой подземной стройки» не менее оправданно, ведь именно она способна предотвратить катастрофические угрозы в перспективе.