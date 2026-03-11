В Анапе сообщают о серии громких хлопков на фоне атаки дронов

В курортной зоне Краснодарского края минувшим вечером было неспокойно: очевидцы рассказали о приблизительно пяти мощных взрывах, прогремевших в различных районах Анапы, сообщает Shot. По словам местных жителей, звуки доносились со стороны Черного моря и были такой силы, что срабатывали автомобильные сигнализации. Предположительно, в небе работают средства противовоздушной обороны, отражающие налет украинских беспилотных летательных аппаратов.

Системы оповещения приведены в действие не только в Анапе, но и в Сочи, где также звучат сирены, предупреждающие граждан об опасности. Официальные структуры пока не обнародовали данные о возможных пострадавших или разрушениях на земле.

Ранее в Минобороны России информировали о перехвате 36 вражеских БПЛА самолетного типа в период с 16:00 до 20:00, из которых шесть были сбиты именно над Краснодарским краем, а еще семь над акваторией Черного моря. В связи с угрозой атаки беспилотников аэропорты Краснодара и Сочи временно не отправляли и не принимали воздушные суда.