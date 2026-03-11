Иран опубликовал фото ракеты с подписью в память о жертвах Эпштейна

Иранский телеканал Press TV обнародовал фотографию ракеты для атаки на позиции американо-израильских сил, с подписью в память погибших в результате действий скандального американского финансиста Джеффри Эпштейна.

© Газета.Ru

«В память о жертвах острова Эпштейна», — гласит надпись на иранской ракете.

28 февраля начальная школа для девочек в иранском Минабе попала под удар в первый день военной операции США и Израиля против Ирана. Он унес жизни более 150 человек. До сих пор никто не взял на себя ответственность за случившееся — США и Израиль объявили о расследовании.

Позднее посол Ирана в Белоруссии Алиреза Санеи предположил, что ракетный удар по школе для девочек в Минабе мог быть связан с жертвоприношениями в рамках культа финансиста Джеффри Эпштейна. По его словам, на остров Эпштейна привозили детей из разных стран для жестокого обращения и жертвоприношений.

В 2019 году американскому бизнесмену Джеффри Эпштейну были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации, в июле того же года он скончался в тюрьме. 30 января заместитель генпрокурора США Тодд Бланш объявил о завершении публикации материалов по делу. Общий объем обнародованных данных превысил 3,5 млн файлов.