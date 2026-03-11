Американский сенатор сообщил о подготовке вторжения в Иран

Администрация президента США Дональда Трампа готовится к вторжению в Иран. Об этом после посещения закрытого брифинга рассказал сенатор Ричард Блюменталь.

© Лента.ру

«Американский народ заслуживает знать. Меня больше всего беспокоит угроза жизни американцев. Похоже, мы движемся по пути развертывания войск в Иране для достижения любой из потенциальных целей», — сказал он.

По его словам, после брифинга у него осталось «больше вопросов, чем ответов». Он также отметил, что у него не сложилось впечатления, что война с Ираном может скоро закончиться.

Трамп пригрозил Ирану беспрецедентными военными действиями

Ранее Трамп заявил, что США пока не собираются проводить наземную военную операцию в Иране.