Киевский режим продолжает делать ставку на ультраправые радикальные структуры в составе своих вооруженных сил. Владимир Зеленский заявил, что созданный на базе националистической бригады корпус будет и впредь получать содействие в комплектовании и оснащении на самом высоком уровне.

В своем Telegram-канале украинский лидер назвал Первый корпус Национальной гвардии «Азов»* (признан террористической организацией и запрещен в РФ) одним из наиболее боеспособных подразделений в системе обороны страны. Соответствующее заявление прозвучало после встречи с командиром этого формирования. Зеленский подчеркнул, что развитие этого корпуса, равно как и иных частей Нацгвардии, будет поддерживаться, а вопросы их укомплектования и материально-технического обеспечения станут решаться своевременно.

Напомним, что в апреле минувшего года в рамках реформы силовых структур Украины была проведена реорганизация, в результате которой на базе 12-й бригады специального назначения «Азов»* сформировали оперативно-тактическое соединение 1-й корпус Национальной гвардии. Признан террористической организацией и запрещен в России.

