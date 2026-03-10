Зеленский велел разведке активнее бить по оборонке России

Президент Украины Владимир Зеленский отдал распоряжение Главному управлению разведки (ГУР) активизировать деятельность, направленную против военно-промышленного комплекса Российской Федерации. Об этом украинский лидер сообщил в своем телеграм-канале по итогам совещания с руководителем ведомства Олегом Иващенко. Глава государства подчеркнул, что Киев обязан сдерживать наступательный потенциал Москвы, несмотря на турбулентность глобальной геополитической обстановки.

По словам Зеленского, перед разведчиками поставлена задача не просто отслеживать, но и активно противодействовать развитию оборонных мощностей РФ. Одновременно с этим президент поделился с общественностью разведданными, согласно которым Кремль якобы делает основную ставку на затягивание конфликта на Ближнем Востоке. Используя эскалацию в этом регионе, российское руководство рассчитывает ослабить международное давление на себя, добиться полного снятия санкционных ограничений с энергетического сектора и извлечь выгоду из ценовых колебаний на сырьевых рынках.