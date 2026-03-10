Ракетный удар по Брянску: что известно к этому часу

10 марта губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что Брянск подвергся ракетной атаке со стороны ВСУ.

По его словам, в результате погибли 6 мирных жителей, еще 37 получили ранения. Как уточнил помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов, 35 из них были доставлены в городские больницы. Часть из них находятся в тяжелом состоянии.

Как добавил Богомаз, в результате атаки возникло задымление в Советском районе города. По этой причине он призвал жителей Брянска по возможности не выходить на улицу и закрыть окна. Кроме того, в областной прокуратуре открыли горячую линию по вопросам соблюдения прав пострадавших — связаться с ней можно по телефону +7 (962) 138-15-15.

Кроме того, из-за последствий удара были перекрыты улицы в одном из районов Брянска. Согласно сообщению СМИ, пешеходам разрешено проходить в перекрытые районы, но движение транспорта было ограничено. Это привело к образованию пробок.

Позже удар подтвердили на Украине. Как сообщил Владимир Зеленский, ему доложили об ударе по Брянску.

Удар осудил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. Он напомнил, что организация выступает против атак по гражданским объектам.

«Я не видел именно этот конкретное сообщение, но мы ясно заявляли, что выступаем против ударов по гражданским и гражданской инфраструктуре, где бы они ни происходили», — заявил он.

К этому присоединилась уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Она назвала удар преступлением Украины против мирного населения и призвала международные структуры жестко отреагировать на него.

«Осуждаю очередное подлое, бесчеловечное преступление нацистского режима - варварские удары по мирному населению Брянска. Власти региона делают все возможное для оказания скорейшей помощи пострадавшим», — заявила она.

Как заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, этим ударом власти Украины пытались «вернуть к себе внимание европейских хозяев», которые переключились на ситуацию вокруг Ирана.

«Трагедия в Брянске может квалифицироваться исключительно как серьезное нарушение норм и принципов международного гуманитарного права, на которое пошел киевский режим ради переключения на себя внимания своих европейских хозяев, сильно отвлекшихся на события на Ближнем Востоке», — написал он.

Свои соболезнования погибшим и пострадавшим выразил Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

В России назвали главных виновных в ударе по Брянску

«Жители Брянской области, потерявшие своих родных и близких! Примите искренние слова сочувствия. Хотя понимаем, что никакие слова не смогут унять вашу боль… Мы скорбим вместе с вами», — заявил он.

В свою очередь, Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал атаку по Брянску «варварским актом терроризма».