Зеленский прокомментировал ракетный удар ВСУ по Брянску

Зеленский назвал «операцией» ракетный удар ВСУ по мирным жителям в Брянске
Глава киевского режима Владимир Зеленский признал нанесение Вооружёнными силами Украины ракетного удара по Брянску.
По его словам, которые приводит украинское издание «Новости.Live», главком ВСУ Александр Сырский рассказал ему об этой «операции».
Удары по Брянску наносили из Одесской области - SHOT
Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в результате ракетного удара ВСУ по Брянску погибли шесть человек, 37 получили ранения.