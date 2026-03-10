«Радиостанция Судного дня» передала три новых загадочных сообщения

Российская коротковолновая радиостанция УВБ-76, известная также как «радиостанция Судного дня» и The Buzzer («Жужжалка»), передала на фоне кризиса на Ближнем Востоке три новых сообщения. Об этом пишет отслеживающий активность станции Telegram-канал «УВБ-76 логи».

Активность станции во вторник, 10 марта, была зафиксирована в 21:07 мск, 21:12 мск и 21:21 мск. По традиции, трансляции содержали набор букв и цифр, а также слова «Чад», «Абстракция», «Бухозуд».

«НЖТИ 45352 БУХОЗУД 8253 1002», — говорилось в последнем по состоянию на 22:00 мск сообщении.

УВБ-76 — военная радиостанция, которая начала вещание с 1976 года. Ее истинное предназначение до сих пор неизвестно.

На протяжении десятков лет станция вещает круглосуточно, передает от 1 до 24 сообщений. Вместе с тем, 99,99% эфира составляет классическое радиолокационное «жужжание», за которое она и получила прозвание The Buzzer.