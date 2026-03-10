США обратились к Израилю с неожиданной просьбой по Ирану

Власти США обратились к Израилю с просьбой прекратить наносить удары по энергетическим объектам в Иране. О неожиданном требовании сообщает Axios со ссылкой на источники.

«Администрация [президента США Дональда] Трампа попросила Израиль не наносить дальнейших ударов по энергетическим объектам в Иране, в частности по нефтяной инфраструктуре», — указано в сообщении.

Отмечается, что просьба Вашингтона стала первым с начала войны с Ираном случаем, когда США решили «обуздать» Израиль.

Ранее Трамп сообщил, что США, атакуя Иран, решили без надобности не бить по некоторым целям. По его словам, США «оставили некоторые из самых важных целей на потом».