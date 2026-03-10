США обратились к Израилю с неожиданной просьбой по Ирану
Власти США обратились к Израилю с просьбой прекратить наносить удары по энергетическим объектам в Иране. О неожиданном требовании сообщает Axios со ссылкой на источники.
Отмечается, что просьба Вашингтона стала первым с начала войны с Ираном случаем, когда США решили «обуздать» Израиль.
Ранее Трамп сообщил, что США, атакуя Иран, решили без надобности не бить по некоторым целям. По его словам, США «оставили некоторые из самых важных целей на потом».
«Если нам придется по ним ударить, на их восстановление уйдут многие годы. Речь идет о производстве электроэнергии и многих других вещах», — высказался политик.