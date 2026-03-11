США уничтожили 16 иранских минных заградителей в Ормузском проливе
Центральное командование США заявило, что во вторник вооруженные силы страны уничтожили 16 иранских минных заградителей в Ормузском проливе.
Также во вторник президент США Дональд Трамп пригрозил Тегерану "невиданными военными последствиями", если персидская страна разместит мины в Ормузском проливе.
"Мы используем те же технологии и ракетные возможности, которые применяются против наркоторговцев, чтобы навсегда уничтожить любое судно, пытающееся минировать пролив. С ними будет покончено быстро и жестоко", - отметил глава Белого дома в соцсети TruthSocial.