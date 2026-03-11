США уничтожили 16 иранских минных заградителей в Ормузском проливе

Центральное командование США заявило, что во вторник вооруженные силы страны уничтожили 16 иранских минных заградителей в Ормузском проливе.

"16 минных заградителей. Уничтожены. Пролив заблокирован. Мины не установлены. ВМС (Ирана. - Прим. "РГ") сокращаются. Иран проигрывает", - говорится в сообщении главы Пентагона Пита Хегсета, опубликованном в X (сервис заблокирован в РФ).

Также во вторник президент США Дональд Трамп пригрозил Тегерану "невиданными военными последствиями", если персидская страна разместит мины в Ормузском проливе.