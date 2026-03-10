Зеленский пожаловался на Трампа

Владимир Зеленский рассказал журналистам, что нынешняя администрация президента США Дональда Трампа категорически не желает выдать Киеву лицензию на производство ракет-перехватчиков для систем ПВО. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Украинский лидер заметил, что неоднократно обсуждал вопрос о передаче лицензии с предыдущей администрацией Джо Байдена, производителями этих ракет, с партнерами Украины, руководством НАТО, нынешней администрацией США.

Spiegel узнал о панике в офисе Зеленского из-за спроса на оружие на Ближнем Востоке

«Для этого [производства противоракет] нужно только одно — лицензия от США», — подчеркнул Зеленский.

Ранее украинский лидер пожаловался на то, что США не только не разрешили производство противоракет на Украине, но и запретили выпуск ракет для ЗРК Patriot на промышленных площадках на территории стран НАТО — Румынии и Польши.