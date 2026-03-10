Появилась информация, откуда украинские Су-24 наносили удар по Брянску вечером во вторник.

По данным телеграм-канала SHOT, удар по Брянску наносился из Одесской области. При этом, журналисты уточнили, что число пострадавших при ракетной атаке увеличилось до 16.

Напомним, ранее губернатор региона Александр Богомаз сообщил о ракетной атаке на Брянск, в результате которой погибли и пострадали люди.

Стало известно о двух погибших при ракетном ударе по Брянску

Также губернатор сообщил, что в Советском районе Брянска наблюдается задымление, в связи с чем попросил граждан закрыть окна в квартирах и ограничить нахождение на улице.